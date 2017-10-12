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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Строительство паромной переправы с Румынией через Дунай в который раз отложили

Категория: Новости / Экономика и финансы

Строительство паромной переправы с Румынией через Дунай в который раз отложили

Посол Украины в Румынии Александр Баньков заявил, что строительство паромной переправы Исакча — Орловка через Дунай переносится на следующий год.

Об этом дипломат написал на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, в частности, что на днях лично ознакомился с ходом строительства переправы и международного пункта пропуска «Исакча — Орловка», который призван соединить Одесский регион с румынским уездом Тулча.

«С прогнозами нужно быть осторожными, но оптимистичные ожидания указывают на завершение строительства уже в начале следующего года», — написал Баньков.

Как передаёт издание «Центр транспортных стратегий», запустить переправу планировалось уже осенью 2018 года, а перед этим в мае 2018 года, а также в 2015  и 2014 годах. Предполагалось также, что будут работать четыре парома с осадкой в 1,5 метра. Расстояние между украинским и румынским берегами на переправе составит не более 900 метров.



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