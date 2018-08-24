 
Информация к новости
  • Просмотров: 195
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В составе ВМС Украины появилось новое командование

Категория: Новости


В составе ВМС Украины появилось новое командование

На сей раз — морское командование. По информации пресс-службы ВМС, данная структура будет управлять всеми надводными, а в последствии, возможно, и подводными силами (когда таковые появятся).

Его возглавил капитан первого ранга Владимир Догонов.

В День независимости Украины министр обороны Степан Полторак передал командованию боевое знамя.

Напомним, что ранее (еще в марте) в составе ВМС было сформировано командование морской пехотой, которое отвечает за береговую оборону.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 