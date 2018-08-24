Сенатор США Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни

Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает The New York Times.

«Сенатор Джон Сидни Маккейн III умер в 02:28 ночи воскресенья», — сказано в заявлении, распространенном его офисом.

Отмечается, что рядом с ним находились его жена и родные. «На момент смерти он верно прослужил США 60 лет», — отметили в заявлении.

Президент Украины Петр Порошенко выразил соболезнования по случаю смерти американского сенатора Джона Маккейна. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

Порошенко написал, что Маккейн был большим другом Украины и добавил, что украинцы никогда не забудут вклад сенатора в развитие свободы и демократии. «Соболезнования семье и всему американскому народу», — написал он.

24 августа стало известно, что Маккейн отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году. Семья указала, что прогрессирующая болезнь и возраст Маккейна привели к решению остановить лечение против агрессивной глиобластомы.

Джон Сидни Маккейн родился 29 августа 1936 года. Он представлял в Сенате США штат Аризона, в 2016 году его переизбрали на шестой срок. В 2008 году Маккейн баллотировался в президенты от Республиканской партии. Сенатор резко критиковал внешнюю и внутреннюю политику избранного в 2016 году американского лидера Дональда Трампа. Он также неоднократно высказывался за ужесточение санкций против Москвы.