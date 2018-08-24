«Черноморец» - «Динамо» – 1:1

Ничью, добытую в тяжелейшей игре с вице-чемпионом страны, вполне можно приравнять к победному результату. «Динамо» впервые потеряло очки в текущем чемпионате УПЛ. Трибуны стадиона «Черноморец» проводили команду «моряков» овациями.

Киевляне приехали в Одессу не самым сильным составом, так как всего несколько дней назад они провели тяжёлый еврокубковый матч в Нидерландах против местного «Аякса». Экспериментальное сочетание футболистов «Динамо», тем не менее, довольно быстро обеспечило гостям ощутимое игровое и территориальное преимущество. «Моряки» предсказуемо выбрали защитную модель игры, выжидая свои моменты в контратаках.

Шабанов исполнил ювелирно точную подачу в штрафную площадь «моряков», где Русин выиграл верховую дуэль у Грачёва и точным ударом головой пробил Литовченко – 0:1.

Пропущенный мяч никак не повлиял на рисунок игры «Черноморца» - одесситы по-прежнему отказывались атаковать, предоставляя сопернику и мяч, и территорию. Казалось, что подобная тактика никак не сможет принести хозяевам результат, однако последнее слово в матче неожиданно сказали подопечные Червенкова.

В последние пятнадцать минут матча футболисты «Динамо» заметно подсели физически и отдали инициативу «морякам». К обилию опасных моментов у ворот киевлян это не привело, однако «Черноморцу» хватило всего одной возможности отыграться. На 84-й минуте Карноза сделал навес от углового флажка, которым воспользовался Грачёв – удар защитника «моряков» пришёлся точно под перекладину ворот «Динамо» - 1:1.

В оставшиеся минуты матча, ошарашенные пропущенным мячом, футболисты киевского «Динамо» попытались снова вернуть себе лидерство в счёте, однако ни одного опасного момента у ворот Литовченко так и не возникло.

Благодаря ничье 1:1 в матче против столичного гранда, «Черноморец» продлил свою беспроигрышную серию в Премьер-лиге до четырёх матчей. После 6-ти туров в активе коллектива Ангела Червенкова 9 очков и 4-я строчка турнирной таблицы.

Свой следующий матч в чемпионате «моряки» проведут 31 августа в Полтаве против местной «Ворсклы».