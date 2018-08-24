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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

31 августа в Украине отключают аналоговое телевидение

Категория: Новости

31 августа в Украине отключают аналоговое телевидение

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напоминает, что с 31 августа Украина выключает аналоговую технологию передачи телесигнала.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Нацсовета.

"Кабинет Министров постановлением от 13 июня 2018 года № 509 внес изменения в План использования радиочастотного ресурса Украины относительно сроков использования аналоговой технологии телевизионного вещания. Следовательно, 31 августа 2018 года аналоговое телевизионное вещание прекращается на всей территории страны", - идет речь в сообщении.

Нацсовет внес предложения в Кабинет Министров о необходимости сохранения аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания, на приграничье, где существуют риски информационного влияния страны-агрессора, для общественного вещателя (НСТУ) и местных компаний, которые не имеют цифровых лицензий. Правительство учло предложение о сохранении аналогового вещания на территориях с особым режимом вещания - 18 июля внесены изменения в постановление. Другие предложения также должны быть учтены в ближайшее время.

Переход на цифровую технологию передачи сигнала Украина осуществляет в соответствии с обязательствами, предусмотренными Региональным соглашением «Женева-2006».

31 июля состоялось отключение аналогового радиосигнала в Киеве и Кировоградской области. Эти регионы в ходе заседаний Межведомственной координационной группы по внедрению в Украине цифрового телевизионного вещания при Госспецсвязи были признаны наиболее подготовленными к переходу на цифру.



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