Что горело в селе Шабо?

25 августа известный французский винодел, владеющими виноградниками в районе села Шабо Белгород-Днестровского района заявил о том, что у него выгорело двадцать гектаров виноградников.

В этом он обвинил рейдеров, которые хотят отнять у него земельные участки.

Однако по информации Белгород-Днестровской районной администрации со ссылкой на местных спасателей, на самом деле пожар произошел на заброшенном участке, который уже давно не используется. И выгорел в основном бурьян, а не виноградные кусты.

Пожар был погашен в течение сорока минут. При этом, по заявлению заместителя начальника ГСЧС области Александра Критского, речь идет о двух участках общей площадью менее одного гектара.

При этом местные власти указывают еще меньшую площадь – 0,2 гектара!

Отметим, что никаких признаков преднамеренного поджога спасатели не выявили.