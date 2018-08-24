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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Спасатели обнаружили тело пропавшего в Затоке мужчины

Категория: Новости


Спасатели обнаружили тело пропавшего в Затоке мужчины

По информации ГСЧС, после двухдневных поисков обнаружили тело шестидесяти двух летнего мужчины, который приехал из Хмельницкого и 23 августа ушел купаться в штормовую погоду и пропал.

Спасатели организовали спецоперацию и проверили как водную поверхность вблизи Затоки, так и более шести километров побережья.

Поиски продолжались более двух суток. В конце концов, тело было обнаружено уже в прибрежной зоне Днестровского лимана.

По мнению экспертов, туда тело человека было отнесено течением.

Что стало причиной гибели, выясняется.



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