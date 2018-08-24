Спасатели обнаружили тело пропавшего в Затоке мужчины

Автор: Александр Михайлов «Слово»
По информации ГСЧС, после двухдневных поисков обнаружили тело шестидесяти двух летнего мужчины, который приехал из Хмельницкого и 23 августа ушел купаться в штормовую погоду и пропал.
Спасатели организовали спецоперацию и проверили как водную поверхность вблизи Затоки, так и более шести километров побережья.
Поиски продолжались более двух суток. В конце концов, тело было обнаружено уже в прибрежной зоне Днестровского лимана.
По мнению экспертов, туда тело человека было отнесено течением.
Что стало причиной гибели, выясняется.