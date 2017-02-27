 
Информация к новости
  • Просмотров: 54
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Вышел первый тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Категория: Новости

Вышел первый тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Третий сезон выйдет на канале HBO в январе 2019 года Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

 

Действие нового сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель "Оскара" Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.

Сценаристом сезона выступил создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто. Новый сезон "Настоящего детектива" выйдет на экраны в январе 2019 года.

 

Как сообщалось ранее, Netflix показал охоту на волков на Аляске в трейлере триллера "Придержи тьму".

 

Источник 112 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 