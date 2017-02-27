Вышел первый тизер нового сезона сериала "Настоящий детектив"

Третий сезон выйдет на канале HBO в январе 2019 года Вышел первый тизер-трейлер третьего сезона сериала "Настоящий детектив". Ролик опубликован на YouTube-канале HBO.

Действие нового сезона разворачивается в регионе Озарк. Детектив Уэйн Хейс, которого играет обладатель "Оскара" Махершала Али, расследует дело о похищении ребенка.

Сценаристом сезона выступил создатель "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто. Новый сезон "Настоящего детектива" выйдет на экраны в январе 2019 года.

Как сообщалось ранее, Netflix показал охоту на волков на Аляске в трейлере триллера "Придержи тьму".

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