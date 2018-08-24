 
Информация к новости
  • Просмотров: 117
  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одесской области с нынешнего года будет налажено «дистанционное образование»

Категория: Новости


В Одесской области с нынешнего года будет налажено «дистанционное образование»

По информации пресс-службы областной администрации, суть данного проекта, который получил название «Учитель+», состоит в том, чтобы в наиболее отдаленные сельские школы путем дистанционного образования могли преподавать учителя из лучших учебных учреждений региона.

В настоящее время речь идет о шестидесяти семи отдаленных школах, где проблема с кадрами стоит наиболее остро.

Если реализация данного проекта пройдет успешно, то в дальнейшем он будет распространен и на другие учебные учреждения области, где имеется в этом потребность.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 