В Одесской области с нынешнего года будет налажено «дистанционное образование»

По информации пресс-службы областной администрации, суть данного проекта, который получил название «Учитель+», состоит в том, чтобы в наиболее отдаленные сельские школы путем дистанционного образования могли преподавать учителя из лучших учебных учреждений региона.

В настоящее время речь идет о шестидесяти семи отдаленных школах, где проблема с кадрами стоит наиболее остро.

Если реализация данного проекта пройдет успешно, то в дальнейшем он будет распространен и на другие учебные учреждения области, где имеется в этом потребность.