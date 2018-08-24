Серьезное ДТП произошло накануне в центре города

По информации патрульной полиции, на знаменитой одесской Молдаванке на пересечении улиц Головковской и Дальницкой столкнулись автомобили «Лада» и «Renault».

В результате столкновения «Лада» вылетела на тротуар. Салон автомобиля был серьезно деформирован, и доставать травмированного водителя пришлось через пассажирскую дверь.

Он госпитализирован.

Что же касается водителя иномарки, то его спасла «подушка безопасности».

Что стало причиной столкновения, выясняется.

Согласно предварительным данным, виновником был водитель «Лады», который не пропустил иномарку, которая двигалась по главной дороге.