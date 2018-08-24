 
Информация к новости
  • Просмотров: 237
  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Серьезное ДТП произошло накануне в центре города

Категория: Новости


Серьезное ДТП произошло накануне в центре города

По информации патрульной полиции, на знаменитой одесской Молдаванке на пересечении улиц Головковской и Дальницкой столкнулись автомобили «Лада» и «Renault».

В результате столкновения «Лада» вылетела на тротуар. Салон автомобиля был серьезно деформирован, и доставать травмированного водителя пришлось через пассажирскую дверь.

Серьезное ДТП произошло накануне в центре города

 

Он госпитализирован.

Что же касается водителя иномарки, то его спасла «подушка безопасности».

Что стало причиной столкновения, выясняется.

Согласно предварительным данным, виновником был водитель «Лады», который не пропустил иномарку, которая двигалась по главной дороге.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 