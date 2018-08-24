ВИДЕО анонс статьи Антона Кравчика: Мутная вода декоммунизации

Антон Кравчик вновь пишет о пресловутой декоммунизации, происходящей в нашей стране. «Что скрывает мутная вода декоммунизации?» Так называется его статья. Волна абсолютно абсурдной компании под названием «декоммунизация» пронеслась по нашей стране в 2015-17 гг. Она свелась к переименованию улиц и запрету советской символики. 15 августа пропагандистка Ницой была шокирована тем, насколько мал и незначителен результат этой самой декоммунизации, и призвала ее продолжать и усиливать. Однако если копнуть глубже в саму суть данного явления, то можно увидеть совсем нелицеприятные подробности…