Корвет «Винница» вернулся в Одесский порт всё ещё небоеспособным

После 11 месяцев ремонта в доке судоверфи «Украина» корвет ВМС Украины «Винница» вернулся в Одесский порт, но что с ним будет дальше - пока неясно.

«Винница» является достаточно пожилым кораблём: его спустили на воду ещё в 1976 году под именем «Днепр». За годы службы корабль изрядно поизносился, в том числе из–за ненадлежащей эксплуатации уже в составе ВМС Украины: из–за отсутствия должного обслуживания, подводная часть корпуса корабля начала гнить.

В 2007 году сильный шторм нанёс кораблю серьёзные повреждения, и в 2013 году его даже планировали списать. Однако события 2013 года заставили командование ВМС Украины изменить планы: корабль было решено восстановить и снова ввести в боевой состав флота.

Именно для решения этой задачи в июле 2017 года «Винницу» поставили в сухой док на судоверфи Украина, сообщает «Первый милитарный портал», где начали серию корпусных ремонтно–восстановительных работ, которые завершили только сейчас.

По данным издания, корабль пока не готов к возвращению в состав флота, так как является небоеспособным: в частности, пока не действуют «глаза» и «уши» корабля (радиолокационная система, гидроаккустические установки и т.п.). Ближайшая судьба «Винницы» пока остаётся под вопросом.