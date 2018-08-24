Трамп запретил Белому дому выпускать заявление о "герое" Маккейне - СМИ

Джон Маккейн ушел из жизни 25 августа. Ему был 81 год

Дональд Трамп запретил своей администрации выпускать официальное заявление, в котором говорилось о заслугах покойного Джона Маккейна. Об этом со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщают сразу несколько американских СМИ.

По информации The Washington Post та CNN, вскоре после появления новости о смерти Маккейна, работники президентской администрации подготовили официальное обращение в память о политике.

Среди прочего, в заявлении Маккейна называли героем и перечисляли его заслуги. Текст обращения был готов еще до появления новости о смерти сенатора - в субботу в него внесли несколько финальных поправок.

Впоследствии текст передали Трампу, но по неизвестным причинам он якобы "запретил" его публиковать. Вместе с тем, президент США ограничился коротким твитом, в котором ни слова не сказал о самом Маккейне, а лишь выразил соболезнования его близким.

"Мои глубокие соболезнования и уважение семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!", - написал Дональд Трамп.

На данный момент официальное заявление Белого дома так и не было опубликовано.

А вот работники администрации представили в соцсетях заявления других политиков - как американских, так и зарубежных.

Слова уважения Маккейну выразили, в частности, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, экс-президенты США Джордж Буш и Барак Обама.

Джон Маккейн - герой войны и многолетний сенатор США от штата Аризона - скончался в субботу, 25 августа. В прошлом году врачи обнаружили у него опухоль головного мозга. За день до смерти политик решил прекратить лечение.

Несмотря на болезнь, Маккейн до последнего времени активно комментировал политические события и был пылким критиком Дональда Трампа.

Источник ВВС