В Одессе на теплоснабжение выделят дополнительно более 450 миллионов гривен

Соответствующее решение принял исполком горсовета.

Чиновники говорят, новые тарифы на тепло для населения будут рассчитаны не раньше, чем через месяц. Между тем, поставщики будут закупать газ по новой цене сразу, поэтому у них могут возникнуть убытки. За счёт дополнительных денег в мэрии хотят покрыть незапланированные расходы.

«Рассматривается в течение полутора месяцев. В этот период времени все будут платить по старому тарифу, а газ «ТГО» будет покупать по новому», — сказал директор департамента городского хозяйства Одесского горсовета Александр Козловский.

Отметим, сейчас в Одессе работает уже 37 малых котельных. К ним подключили 22 школы, 15 детских садов и одну больницу. Сейчас коммунальщики запускают крупные районные котельные, а 26 октября начнут подачу газа.