Ремонт здания прокуратуры на Дерибасовской подорожал на 20 миллионов гривен

Решение об увеличении финансирования на ремонтные работы Одесский горисполком принял 25 октября.

Статья расходов числится в рамках программы «Номинирование исторического наследия Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО».

Ранее решением исполкома уже увеличивалось финансирование на 20 миллионов, однако этого оказалось недостаточно. В ходе брифинга для журналистов начальник городского управления охраны памятников культурного наследия Павел Остапенко сообщил, что в общем на работы понадобится около 60 миллионов гривен.

Какие работы будут выполнены за дополнительные средства чиновник уточнить не смог, мол, заказчиком выступает управление капитального строительства, к нему все вопросы.

Напомним, здание по Дерибасовской, 4 — это бывший дом Российского общества пароходства и торговли (построен в 1912 году). В 2013 году Одесский облсовет передал объект государству, а именно Генеральной прокуратуре. Кроме того, часть помещений принадлежит иным частным лицам.