Одесский суд не стал лишать свободы мужчину, который в общественном месте избил до смерти бездомного

13 июня обвиняемый отдыхал в Старобазарном сквере вместе с девятилетним сыном. Ребенок начал бросать камни в бездомного мужчину и тот обратился к родителю, чтобы его сын прекратил это делать. Между мужчинами образовалась словесная перепалка, в ходе которой отец нанес удар в лицо, который впоследствии привел к смерти бездомного. Виновник случившегося с места происшествия скрылся.

Судья Приморского суда Одессы признал жителя города виновным, приговорив его к трем годам заключения условно.

«В данном случае была неосторожность со стороны обвиняемого в виде преступной самоуверенности. Он мог предоусмотреть возможность наступления общественно опасного последствия своих действий в виде причинения смерти. Суд учитывает, что умыслом обвиняемого не охватывается причинение тяжких телесных повреждений, а относительно его смерти в действиях обвиняемого усматривается неосторожная форма вины», — говорится в приговоре.

Суд также учел, что обвиняемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, воспитывает несовершеннолетнего сына и является единственным кормильцем в семье.

В комментариях пользователи отмечают, что теперь избиение до смерти на глазах у общественности и собственного сына является неосторожной формой вины.