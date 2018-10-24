Овец, «застрявших» в порту Черноморска, утилизируют в Винницкой области

Отару овец, которая уже две недели находится в тесном контейнере грузовика в терминале порта Черноморска, умертвят в Винницкой области. Об этом сообщили в Госпотребслужбе Украины.

24 октября владелец овец отправил заявление, что животных нужно уничтожить.

«Заметим, что обращение владельца груза необходимо процедурным этапом для осуществления каких-либо действий с ним», — отметили в Госпотребслужбе.

25 октября руководство Госпотребслужбы дало поручение отправить живой товар из терминала Черноморского порта на предприятие «Укрветсанзавод» в Винницкую область. Там несколько сотен овец утилизируют.

Напомним, на днях стало известно, что под Черноморском почти три сотни овец несколько недель живут в фуре без еды и воды. Часть животных умерла. Сам грузовик находится на территории порта. По словам владельцев животных, овец планировали продать в Турцию, для этого подготовили все необходимые документы, но на границе покупатель отказался от сделки, поэтому животных пришлось вернуть на пароме обратно в Украину. Однако вновь пройти украинскую границу животные не могут — региональная служба Государственного ветеринарно-санитарного контроля разрешения не даёт. Этот факт возмутил одесских общественников и зоозащитников, которые добились того, чтобы овец накормили и напоили, а также убрали мёртвых животных от живых.