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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Завтра возле одесского цирка общественники вновь проведут пикет

Категория: Новости

Завтра возле одесского цирка общественники вновь проведут пикет

  Под зданием Одесского цирка 20 октября (в субботу) в 15:00 пройдет акция одесских зоозащитников с требованием защитить цирковых животных от жестокого обращения.

В акции могут принять участие все желающие.

По мнению организаторов , использование животных для развлечений равно насилию над ними. Зоозащитники хотят на государственном уровне запретить коммерческое использование животных.

Напомним, одесские зоозащитники уже пикетировали Одесский цирк в феврале, когда в нем проходили гастроли итальянской труппы «Орфей», и в августе, в знак протеста против жестокого обращения с медведями белорусского «Цирка на льду».


Источник: Informer.od.ua



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