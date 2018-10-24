Завтра возле одесского цирка общественники вновь проведут пикет

Под зданием Одесского цирка 20 октября (в субботу) в 15:00 пройдет акция одесских зоозащитников с требованием защитить цирковых животных от жестокого обращения.

В акции могут принять участие все желающие.

По мнению организаторов , использование животных для развлечений равно насилию над ними. Зоозащитники хотят на государственном уровне запретить коммерческое использование животных.

Напомним, одесские зоозащитники уже пикетировали Одесский цирк в феврале, когда в нем проходили гастроли итальянской труппы «Орфей», и в августе, в знак протеста против жестокого обращения с медведями белорусского «Цирка на льду».