Международная ассоциация планирует запустить на Черном море кольцевой круизный маршрут с заходом в Одессу

Международная ассоциация «MedСruise» в следующем году планирует провести презентацию в США нового кольцевого круизного маршрута по Черному морю.

Его маршрут будет включать заходы в порты Турции, Румынии, Болгарии, Грузии. Среди украинских портов запланирован заход в Одессу. В порты оккупированного Крыма и России круизные лайнеры заходить не будут. Об открытии нового круизного маршрута по Черному морю стало известно после встречи представителей ассоциации «MedСruise» с представителями Мининфраструктуры Украины, портов Украины и других стран Черноморского бассейна, которая прошла на этой неделе в Одессе.

После реализации проекта запуска кругового круизного маршрута, в Одессу за сезон будет заходить не менее 60 круизных лайнеров. Запуск круизного маршрута повысить туристическую привлекательность Одессы.

Как рассказал президент «MedСruise» Айрам Диаз Пастор, в Черном море было бы оптимальным запустить круговой круизный маршрут с заходом в порты Одессы, Варны, Бургаса и Констанцы. Представители этих городов уже вошли в состав рабочей группы. Однако для полноценного туристического круизного маршрута он должен предполагать заход как минимум в 5 – 6 портов. По словам Айрама Диаза Пастора, ассоциация «MedСruise» планирует начать переговоры с руководством порта Стамбула, чтоб именно из него и начинался маршрут круиза. Среди портов Грузии рассматривается возможность захода в порты Поти и Батуми.

По словам Айрама Диаза Пастора, все порты, которые планируют включить в маршрут круиза, имеют необходимую инфраструктуру для принятия больших круизных судов, а сами города весьма интересны для туристов, так как в них наличествуют историко-культурные памятники и ценности, высокий уровень безопасности, есть развитая сеть развлекательных заведений. Уже в апреле 2019 года совместный потенциал портов Черного моря в плане запуска туристическо-круизного судоходства планируют презентовать на международной выствке-конференции «Seatrade Cruise Global Miami», которая пройдет в США. После презентации начнутся переговоры с крупными круизными компаниями.

Отметим, что ГП «Администрация морских портов Украины» и ассоциация «MedСruise» уже договорились о том, что Одесса будет обязательным портом захода круизных лайнеров на Черном море. Порт имеет все возможности принимать крупные пассажирские круизные лайнеры, вмещающие 3 – 3,5 тысячи пассажиров.

Заметим, что еще пять лет тому назад Черноморский бассейн был весьма популярным в круизном судоходстве. Десятки иностранных круизных лайнеров заходили в Черное море через Босфор. Программа круизов включала заходы лайнеров в Одессу, Ялту, Варну, Констанцу, Трапезунд, Батуми и Бургас. Ситуация изменилась после российской аннексии Крыма, введение санкций США и ЕС, а также после попытки государственного переворота в Турции.

В итоге круизное судоходство в Черном море практически прекратилось, а порты и города несут миллионные убытки. Возрождению круизного судоходства в Черном море и была посвящена международная встреча представителей «MedСruise», Министерства инфраструктуры Украины, ГП «АМПУ», а также портовиков из других стран. В ней также приняли участие представители Организации Черноморского экономического сотрудничества.

По словам заместителя Министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка, возрождение круизного судоходства является одним из направлений работы министерства. По словам Лавренюка, одной из важнейших проблем в этом направлении является обеспечение безопасности как самого судоходства, так и пребывания туристов в портовых городах Черного моря. По словам Юрия Лавренюка на данный момент украинская Одесса является полностью безопасным городом, а одесситы будут рады принять туристов в своем городе. Заместитель мэра Одессы Павел Вугельман рассказал участникам встречи о тех мерах, которые город принимает для повышения уровня безопасности: о тысячи видеокамер, которые установлены на улицах Одессы, о патрулях муниципальной полиции и других мерах профилактики правонарушений.

О своих наработках в плане безопасности и комфорта туристов рассказали представители Бургаса и Варны.

Отметим, что кроме курсирования в Черном море крупных круизных лайнеров, рассматриваются и другие варианты. К примеру директор туристической компании «London Sky Travel» Константин Личикаки рассказал о планах фирмы запустить на Черном море туристический маршрут Одесса – Констанца – Варна – Бургас на скоростных катамаранах. Перспективным направлением также является организация круизов не только по Черному морю, но и по реке Дунай.

Кроме круизного судоходства во время встречи в Одессе обсудили также вопросы возрождения пассажирских морских перевозок в Черном море.