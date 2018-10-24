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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Лидером по числу мест концентрации ДТП в Украине оказалась Одесская область

Категория: Новости

Лидером по числу мест концентрации ДТП в Украине оказалась Одесская область

  На протяжении ряда лет анализировались места с наибольшей концентрацией ДТП в Украине. В итоге было определено 106 таких мест.

Одесская область занимает первое место в Украине по количеству таких «смертельных точек» на дорогах. Здесь их 16. На втором месте Ровенская область с 11 подобными точками.

Среди иных областей с высокой концентрацией ДТП стоит отметить Херсонскую область (8 мест), Львовскую, Тернопольскую (по 7 мест в каждой из областей), Запорожскую и Черкасскую (по 6 опасных мест на автодорогах).


Источник: Топор



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