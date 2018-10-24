В райсовете Белгород- Днестровского ищут бомбу

26 октября неизвестный мужчина позвонил в полицию с сообщением о заминировании здание районного совета Белгорода-Днестровского.

По информации местного полицейского райотдела, к суду затем выехали правоохранители, сотрудники службы спасения и скорая помощь. Из здания совета были эвакуированы все работники и посетители — территория охраняется, проводится проверка.

Добавим, что на 26 октября была назначена сессия районного собрания, и к моменту эвакуации почти все вопросы повестки дня депутаты рассмотреть успели (обсуждались уже депутатские запросы).