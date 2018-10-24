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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В райсовете Белгород- Днестровского ищут бомбу

Категория: Новости

В райсовете Белгород- Днестровского ищут бомбу

  26 октября неизвестный мужчина позвонил в полицию с сообщением о заминировании здание районного совета Белгорода-Днестровского.

По информации местного полицейского райотдела, к суду затем выехали правоохранители, сотрудники службы спасения и скорая помощь. Из здания совета были эвакуированы все работники и посетители — территория охраняется, проводится проверка.

Добавим, что на 26 октября была назначена сессия районного собрания, и к моменту эвакуации почти все вопросы повестки дня депутаты рассмотреть успели (обсуждались уже депутатские запросы).


Источник: Таймер



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