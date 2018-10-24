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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Одесские полицейские разыскали скрывавшегося виновника смертельной аварии

Категория: Новости

Одесские полицейские разыскали скрывавшегося виновника смертельной аварии

  Тело 58-летнего мужчины нашли на обочине в селе Дачное. Медики установили, что он скончался в результате аварии. Кто-то насмерть сбил человека и бросил на произвол судьбы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

В ходе розыска полицейские установили личность виновника ДТП. Им оказался 50-летний земляк погибшего.

Задержанный признался, что очень спешил на работу и просто не заметил на обочине своего односельчанина. Причиной своего побега он назвал страх. После содеянного мужчина быстро вернулся домой и спрятал авто.

По данному факту начато уголовное производство по статье «нарушение правил безопасности дорожного движения».


Источник: Волнорез



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