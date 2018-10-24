Конкурсная комиссия определилась с кандидатом на должность главы порта Рени

Конкурсная комиссия Министерства инфраструктуры Украины рекомендует назначить на должность директора ГП "Ренийский морской торговый порт" Дмитрия Володина. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, передает ЦТС.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Володин занимает должность и. о. главы порта Рени с 26 февраля 2016 года.

Для участия в конкурсе на вакантную должность директора морпорта в комиссию были поданы четыре заявления.

"Мы имеем четкое намерение закончить эпоху "исполняющих обязанности", - заявил по этому поводу заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, подчеркнув, что министерство планирует решить все оставшиеся кадровые вопросы в ближайшее время.

В 2017 году порт Рени увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 15,7% - до 1,124 млн тонн, а за первые 9 месяцев 2018-го - на четверть в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.