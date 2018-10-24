 
Информация к новости
  • Просмотров: 110
  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

Конкурсная комиссия определилась с кандидатом на должность главы порта Рени

Категория: Новости

Конкурсная комиссия определилась с кандидатом на должность главы порта Рени

  Конкурсная комиссия Министерства инфраструктуры Украины рекомендует назначить на должность директора ГП "Ренийский морской торговый порт" Дмитрия Володина. Об этом сообщается на сайте ведомства в пятницу, передает ЦТС.

По данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Володин занимает должность и. о. главы порта Рени с 26 февраля 2016 года.

Для участия в конкурсе на вакантную должность директора морпорта в комиссию были поданы четыре заявления.

"Мы имеем четкое намерение закончить эпоху "исполняющих обязанности", - заявил по этому поводу заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, подчеркнув, что министерство планирует решить все оставшиеся кадровые вопросы в ближайшее время.

В 2017 году порт Рени увеличил грузооборот по сравнению с 2016 годом на 15,7% - до 1,124 млн тонн, а за первые 9 месяцев 2018-го - на четверть в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.

 


Источник: ЦТС



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 