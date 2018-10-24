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  • Дата: Сегодня, 18:00
Сегодня, 18:00

В Раздельнянском районе Одесской области зарегистрирован случай бешенства

Категория: Новости

В Раздельнянском районе Одесской области зарегистрирован случай бешенства

  На молочно-товарной ферме в Раздельнянском районе Одесской области зарегистрирован случай опасного смертельного инфекционного заболевания — бешенства. В животноводческом хозяйстве введены карантинные ограничения.

В Раздельнянской РГА 23 октября проведено выездное заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, где был вынесен один вопрос — об объявлении неблагополучным по заболеванию бешенством животных и введение карантина на МТФ ООО “Бицилевское» в селе Бецилово.

Членами комиссии принят соответствующий протокол об объявлении установления карантина по бешенству животных на территории молочно-товарной фермы и утвержден План мероприятий по ликвидации бешенства животных.

Как сообщает Раздельнянская райгосадминистрация, данный вопрос находится на их контроле, а также в Раздельнянском районном управлении ГУ Госпотребслужбы в Одесской области.


Источник: Тезис



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