Одесские физики готовы собрать деньги для лечения попавшего в беду коллеги

Преподаватели физики, выпускники физического факультета ОГУ (ОНУ) готовы собрать средства для лечения ставшего жертвой нападения Павла Андреевича Виктора.

Вчера на одного из лучших преподавателей физики в Украине, сотрудника Ришельевского лицея Одессы было совершено нападение. СМИ сообщают, что неизвестные столкнули его с велосипеда на обочину, Павел Андреевич упал, у него отобрали велосипед, сумку, где было несколько сотен гривен и телефон. У Виктора сотрясение мозга и перелом шейки бедра. Лечение может занять несколько месяцев.

Известие об этом подлом нападении всколыхнуло коллег преподавателя со всей Одессы. В вайбер-группе «Физики» появилась инициатива собрать деньги, необходимые для лечения Виктора.

«О Господи! Пал Андреич дорогой наш любимый!!! Дай Бог ему долгих лет здоровой жизни!!!! Обязательно поможем!!!…

Обычно в таких случаях лицей открывает счет…

Сейчас решается перевод в госпиталь и об операции. Лариса Ивановна Ятвецкая звонила в лицей. О необходимости помощи сообщит. Смотрим информацию на сайте лицея…

Он скромный человек и как мужчина не попросит о помощи. Надо счет открыть и сбросить кто сколько сможет…», — пишут коллеги Павла Андреевича.

К сбору средств могут присоединиться выпускники физического факультета и все, кто считает необходимым помочь. Также свой вклад в организацию лечения выдающегося педагога могут сделать власть Одессы и области. Люди, прославившие свой город и страну, достойны всяческой поддержки.