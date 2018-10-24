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  • Дата: Сегодня, 19:30
Сегодня, 19:30

81-летняя бабушка одесского моряка Андрея Новичкова просит чиновников о помощи

Категория: Новости

81-летняя бабушка одесского моряка Андрея Новичкова просит чиновников о помощи

  Украинец находится под стражей в Иране уже 673 дня.

Бабушка Андрея Новичкова Елена Вирановская просит украинских чиновников посодействовать возвращению её внука на родину, обменяв на заключенного иранца, который находится в Украине.

«Я его единственная бабушка. Жду с нетерпением. Хочу увидеть его в районе аэропорта», — сказала Елена.

Напомним, одесского моряка Андрея Новичкова обвиняют в убийстве подчиненного мусульманина в январе 2017 года. Именно одессит последним видел матроса перед тем, как тот, по словам нашего соотечественника, бросился за борт в Южно-Китайское море. До этого Новичков неоднократно жаловался капитану на халатное отношения иранца к работе. Тот планировал списать матроса на берег.


Источник: Первый городской



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