В рамках выполнения проектов Общественного бюджета решили сделать упор на спортивные площадки

На этом собрании были рассмотрены 29 проектов, из которых 18 депутаты поддержали, 8 отклонили, а 3 отправили на доработку.

При этом больше всего предложений касались создания в Одессе детских и спортивных площадок, а также различных зон отдыха. В частности, на голосование выносится идея обустройства 3 детских площадок в микрорайоне Хаджибеевском (бюджет проекта составляет 500 тысяч гривен). Кроме того, подобные площадки могут появиться на улице Центральный аэропорт, 5 (бюджет — 1,5 миллиона гривен), проспекте Свободы, 47 и улице Академика Филатова 47/1 и 47/2 (423 тысячи). Необходимы такие детские объекты на территории школ № 95 (бюджет — 420 тысяч) и № 122 (319 тысяч). Вдобавок горожане предлагают реконструировать баскетбольную площадку на улице Ленинградской, 22 и создать баскетбольное поле на придомовой территории на Днепропетровской дороге, 60 и 68 (бюджет — 1,5 миллиона гривен).

Понравилась комиссии и популярная в последнее время в Одессе идея создания муралов. Так, одобрен был проект под названием «Световые муралы» (предполагает создание уникального светового оформления городских домов). Для реализации его планируется за 1 миллион гривен приобрести лазерную установку, которую можно использовать на нескольких локациях (общий бюджет — 1,5 миллиона гривен).

На голосование также вынесен проект «Теннисный стол в каждый двор», в рамках которого проводится розыгрыш теннисных столов. Для участия в этой лотерее горожанам нужно создать стрит-арт у себя во дворе (на стене или на заборе) и пройти специальную регистрацию. Авторы проекта за казённый счёт предложили организовать призовой фонд для победителей — 3 теннисных стола в месяц (бюджет проекта — полмиллиона гривен).

Что касается коммунальной сферы города, то комиссия одобрила тут два проекта: «Мечта детишек» — строительство детской площадки на Ближних Мельницах (улица Бреуса, 26), а также «Наш уютный двор» — обустройство двора в центре Малиновского района с ландшафтным дизайном и зонами отдыха (улица Маршала Бабаджаняна 21, 23, 25 и 27). Бюджет проекта — 1,5 миллиона гривен.

Допущены к голосованию и три проекта благоустройства зелёных зон. Так, одесситы предлагают облагородить территорию по проспекту Добровольского, 82 (бюджет — 500 тысяч) и Фонтанской дороге, 26 (бюджет — 1,3 миллиона). Кроме того, комиссия одобрила проект благоустройства парка Космонавтов, предполагающий создание современных детской и спортивной площадок с ландшафтным дизайном и зонами отдыха (бюджет — 1,5 миллиона).

В образовательной сфере на голосование вынесен один проект — «Территория счастья»: за счёт бюджетных средств его авторы хотят обустроить двор школы № 67 для проведения «интересных уроков».

Одобрили на заседании и 3 проекта, нацеленных на развитие культурной и туристической отрасли. Члены комиссии согласовали предложение под названием «Ожившие стены», авторы которого предложили разрисовать стены и заборы города (бюджет — 500 тысяч гривен).

Одобрение также получила инициатива создания интерактивной арт-качели Waterfall. Речь идёт о развлекательных сенсорных графических качелях-водопадах, на которых и дети, и взрослые смогут кататься «под струями дождя», оставаясь при этом сухими (бюджет — 1,5 миллиона).

Понравилась комиссии и популярная в последнее время в Одессе идея создания муралов. Так, одобрен был проект под названием «Световые муралы» (предполагает создание уникального светового оформления городских домов). Для реализации его планируется за 1 миллион гривен приобрести лазерную установку, которую можно использовать на нескольких локациях (общий бюджет — 1,5 миллиона гривен).

На рассмотрение комиссии был вынесен и проект IT MiniLab сферы высоких технологий и обучения, в рамках которого горожане предложили на базе коммунального учреждения «Одесская станция юных техников» создать лабораторию для бесплатного изучения компьютерного дизайна, программирования, робототехники и других предметов технического направления. Большинство членов комиссии (7 человек) поддержали идею, но 4 воздержались. В итоге инициативе не хватило одного голоса для перехода к этапу голосования.