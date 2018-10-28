Отключение газа на 30 октября

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Итальянский бульвар, 3-А-Б 30 октября 2018 г. с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Провулок Мукачівський, 4Б ЖК «Біла Акація» Провулок Мукачівський, 4В ОСББ «Мукачівський – 2007» Провулок Мукачівський, 6 ОСББ «Мукачівський» Провулок Мукачівський, 6/3 Житловий будинок з адмін. приміщеннями Провулок Мукачівський, 6/1 Житловий будинок з адмін. приміщеннями Провулок Мукачівський, 6/10, 6/9, 6/7, 6А Котеджі Провулок Мукачівський, 8 Адмін. будинок Провулок Мукачівський, 6/5 ОСББ «Морський Бриз» Провулок Мукачівський, 6/8 Готельно-ресторанний комплекс «Панорама Де Люкс»

2-й Лермонтовський провулок, 1/1 Тенісні корти Пляж Отрада, 1 Ресторан «Вілла Отрада» Пляж Ланжерон, 21 Кафе «Босфор» Пляж Ланжерон, 65 Ресторан «Веранда» Пляж Ланжерон, 4 Готельно-ресторанний комплекс «Міраж» Пляж Ланжерон, 1Д Готельно-ресторанний комплекс «Причал №1» Вул. Леонтовича, 16 ЖК «Бельетаж» Французький бульвар, 2 Дома Каркашадзе Ул. Морская, 5/1 Котедж

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.