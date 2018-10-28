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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Отключение газа на 30 октября

Категория: Новости

Отключение газа на 30 октября

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Итальянский бульвар, 3-А-Б  30 октября 2018 г. с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  1. Провулок Мукачівський, 4Б ЖК «Біла Акація»
  2. Провулок Мукачівський, 4В ОСББ «Мукачівський – 2007»
  3. Провулок Мукачівський, 6 ОСББ «Мукачівський»
  4. Провулок Мукачівський, 6/3 Житловий будинок з адмін. приміщеннями
  5. Провулок Мукачівський, 6/1 Житловий будинок з адмін. приміщеннями
  6. Провулок Мукачівський, 6/10, 6/9, 6/7, 6А Котеджі
  7. Провулок Мукачівський, 8 Адмін. будинок
  8. Провулок Мукачівський, 6/5 ОСББ «Морський Бриз»
  9. Провулок Мукачівський, 6/8 Готельно-ресторанний комплекс «Панорама Де Люкс»

 

  1. 2-й Лермонтовський провулок, 1/1 Тенісні корти
  2. Пляж Отрада, 1 Ресторан «Вілла Отрада»
  3. Пляж Ланжерон, 21 Кафе «Босфор»
  4. Пляж Ланжерон, 65 Ресторан «Веранда»
  5. Пляж Ланжерон, 4 Готельно-ресторанний комплекс «Міраж»
  6. Пляж Ланжерон, 1Д Готельно-ресторанний комплекс «Причал №1»
  7. Вул. Леонтовича, 16 ЖК «Бельетаж»
  8. Французький бульвар, 2 Дома Каркашадзе
  9. Ул. Морская, 5/1 Котедж

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения жителям города за временно доставленные неудобства.



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