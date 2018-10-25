Всех одесситов приглашают отметить 74-ую годовщину освобождения Украины от нацистских оккупантов

28 октября отмечается День освобождения Украины от фашистских захватчиков. В этот день в Одессе традиционно пройдут торжественные и памятные мероприятия.

27 октября 2018 года в 10:00 состоится торжественное возложение цветов к мемориалам Пояса Славы с участием руководства Суворовской райадминистрации, ветеранов Второй мировой войны, общественности, школьников.

28 октября в 10:00 в честь освобождения Украины от фашистских захватчиков на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко состоится торжественное возложение цветов к памятнику Неизвестному матросу.

29 октября с 10:00 до 13:00 состоится возложение цветов к мемориалам Пояса Славы в с. Прилиманское и с. Дальник Овидиопольского района.

В течение октября в школах города проходят уроки и воспитательные часы, посвященные годовщине освобождения Украины, встречи с ветеранами Второй мировой войны и участниками боевых действий антитеррористической операции.

Во всех районах Одессы состоятся встречи руководства администраций с ветеранами. В городских библиотеках в эти дни пройдут информационные беседы, уроки истории, другие тематические мероприятия.

На время проведения ритуала возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк им. Т.Г. Шевченко) 28 октября с 08:00 до 10:30 будет временно изменено место стоянки автотранспорта общего пользования и запрещена парковка автотранспорта и его движение в районе Аллеи Славы.