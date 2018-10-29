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Отключение газа на 29 октября

Категория: Новости

Отключение газа на 29 октября

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: ул. Бочарова, 58/3

29.10.2018р. с 8:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

  1. ул. Бочарова, 56 жилой дом
  2. ул. Бочарова, 56а жилой дом
  3. ул. Бочарова, 58 жилой дом
  4. ул. Бочарова, 58а жилой дом
  5. ул. Бочарова, 54 жилой дом
  6. ул. Бочарова, 54а жилой дом
  7. ул. Бочарова, 54б жилой дом
  8. ул. Бочарова, 54в жилой дом
  9. ул. Бочарова, 54г жилой дом
  10. ул. Бочарова, 54д жилой дом

Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения за временно доставленные неудобства.



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