Отключение газа на 29 октября

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: ул. Бочарова, 58/3
29.10.2018р. с 8:30 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:
- ул. Бочарова, 56 жилой дом
- ул. Бочарова, 56а жилой дом
- ул. Бочарова, 58 жилой дом
- ул. Бочарова, 58а жилой дом
- ул. Бочарова, 54 жилой дом
- ул. Бочарова, 54а жилой дом
- ул. Бочарова, 54б жилой дом
- ул. Бочарова, 54в жилой дом
- ул. Бочарова, 54г жилой дом
- ул. Бочарова, 54д жилой дом
Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы приносит свои извинения за временно доставленные неудобства.