Уверенная победа одесских баскетболистов над николаевскими соперниками

В рамках нового сезона Суперлиги «бело-синие» оказались сильнее «Николаева»: БК ОДЕССА - МБК Николаев - 71:62 (15:14, 23:12, 20:16, 13:20).

Одесситы отлично начали сезон, трижды выиграв в четырёх матчах, и уже приучили фанатов к результативному и зрелищному баскетболу. Однако отчётный поединок против николаевских «корабелов» прошёл в ином ключе: обе команды хорошо защищались, а результат встречи напрямую зависел от успешных индивидуальных действий игроков.

Лучшим бомбардиром отчётной встречи стал форвард «Одессы» Александр Прокопенко, набравший 16 очков. Ещё 13 пунктов в копилку команды принёс капитан Алексей Беликов. Среди «корабелов» больше всех удалось набрать Сергею Попову — 15 очков.

Победа в «Черноморском дерби» вывела «бело–синих» на вторую строчку турнирной таблицы. Свой следующий матч в рамках Суперлиги одесситы проведут дома 27 октября против неожиданного лидера чемпионата БК «Запорожье». Начало встречи в УСК «Одесса» запланировано на 16:00.