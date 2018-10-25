С 1 января 2019 года "Укрпочта" намеревается прекратить доставку пенсий

часть персонала.

С начала 2019 года "Укрпочта" не будет доставлять пенсии гражданам Украины. Об этом в интервью "Урядовому кур’єру" сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

По словам Смилянского, причина в убытках. "Отделение Укрпочты - не исключение. В среднем каждый из них ежемесячно несет убытки почти на 3000 гривен. Одна из главных причин убыточности - доставка пенсий по тарифам ниже себестоимости. На каждой доставке теряем 19 гривен", - сказал Смилянский.

"С 1 января 2019 года не будем доставлять пенсии, закроем 5-7 тысяч стационарных отделений, уволим часть административного и производственного персонала", – отметил Смилянский.

Он добавил, что компания сосредоточится на построении почтово-логистического и финансового бизнеса в городах, а также там, где это целесообразно и выгодно. Универсальные услуги, как и раньше, будут оказывать по всей стране.

Ранее сообщалось, что "Укрпошта" планирует прекратить доставку пенсий в случае, если новый тариф (на доставку пенсий) не будет утвержден до 1 ноября 2018 года. Отмечалось, что Министерство инфраструктуры как регулятор установило новый тариф на доставку пенсий еще в ноябре 2017 года, однако его не согласовывают в Министерстве социальной политики и в Пенсионном фонде.

"Я целый год ждал, доказывал, вел переговоры, убеждал, в то время как "Укрпочта" "привезла" себе 1 млрд грн убытков на этой услуге, а ведь это могли быть новые сортировочные центры, машины и повышение зарплаты тем самым почтальонам, о которых так часто любят вспоминать перед выборами", - заявил тогда Смилянский.

Как сообщалось, убытки "Укрпочты" от доставки пенсий в этом году достигли 1 млрд грн.

"Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем и посылок - на 40% с 10 сентября этого года. Второй этап повышения тарифов начнется с 1 января 2019 года.