Яркая полиция, и несбывшаяся витрина

Помощник Государственного секретаря США по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Кирстен Мэдисон, прилетала 18 октября в Киев.

Во время пребывания в Украине она встретилась с должностными лицами Национального антикоррупционного бюро и Государственной пограничной службы Украины, а также представителями гражданского общества для продвижения поддерживаемой США реформы системы правосудия Украины. Она также выступила на выпускной церемонии Академии патрульной полиции, которую США помогли учредить.

Украину теперь посещает помощник, а по сути, заместитель Госсекретаря. Учитывая падение интереса США к нашей стране, теперь это самый высокий по статусу американский чиновник, на которого возложена миссия сформулировать акценты требований Госдепа к подконтрольной территории. Судя по тону заявлений Кирстен Медиссон, речь скорее идет о руководящих указаниях. Итак, чего же ждет Вашингтон от Киева?

Оказывается – борьбы с коррупцией! Государство насоздавало кучу антикоррупционных органов, нация с самозабвенной регулярностью последние четыре года проводила мусорные люстрации, а правительство, оказывается, до сих пор не взяло на себя обязательство бороться с коррупцией. Это как?

«Интерес Медиссон к созданию в Украине антикоррупционного суда понятен – это никакой не суд, а элемент системы внешнего управления страной, который позволит держать на крючке политическую элиту. Вариант с тем, что элита перестанет быть коррумпированной, мы не рассматриваем, потому что коррупция – элемент любого государства, в том числе и США», - отмечает киевский политтехнолог Василий Стоякин.

От госпожи Мэдисон мы еще узнали, что «реформа полиции – это один из самых ярких элементов того, как может выглядеть современная Украина». И тут я прозрел: показуха, некомпетентность и неэффективность – вот три источника и три составных части современного облика нашей страны. Все честно, открыто, и как всегда, лежит на поверхности!

«Итак, от нас требуют создавать оккупационную администрацию, в полном соответствии с опытом прошлой евроинтеграции – бургомистр, управа, шуцманы… Но от нас не требуют повышать социальные стандарты и создавать рабочие места. Предполагается, что они сами возникнут после того, как украинское правительство окончательно окажется под контролем США (хотелось бы точно узнать сумму инвестиций, вложенных в Украину в 1942-43 годах – надо же представлять, на что нам рассчитывать.

Госдеповский блогер-пропагандист Олег Пономарь убеждает нас, что существует некий план «Витрина», который должен сделать украинский путь привлекательным для россиян. Пока что предлагается война, нищета, оккупационная администрация, ограничение в правах русскоязычных и православных граждан Украины. Если это «витрина», то какая-то странная – похоже, в ней отражается, в основном, сам Пономарь…»), - резюмирует Василий Стоякин.