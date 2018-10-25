Измученных на таможне овец повезли в Винницкую область на утилизацию

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают сопровождение автоколонны с овцами из порта Черноморска в Тульчин Винницкой области.

Как сообщили в областном ГУНП, «в течение нескольких дней правоохранители обеспечивали общественный порядок в зоне таможенного контроля у порта, где находились животные, пока решались вопросы их перемещения…В настоящее время колонна с животными в сопровождении полиции отправилась в город Тульчин»

Напомним, что 25 октября первый заместитель председателя Госпродпотребслужбы дал поручение провести перевозку животных к месту утилизации (Тульчинский филиал ГП «Укрветсанзавод» в Винницкой области). Днём ранее представители зоозащитных организаций блокировали въезд в Черноморский порт, где две недели стоял фургон с измученными и брошенными овцами. Этот живой груз предназначался для Турции, но там его не приняли и вернули по месту назначения. Овец, из которых половина — беременные самки, не поили и не кормили. Ветеринарная служба не могла договориться с собственником груза о дальнейшей судьбе животных. Многие овцы погибли и находились в фуре вместе с живыми.

В данные момент следственный отдел Черноморского отделения полиции расследует уголовные производства по ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) УК Украины.