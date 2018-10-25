В Одессе собирается помощь для покалеченного грабителями знаменитого физика

Пострадавший от нападения группы неизвестных преподаватель физики одесского Ришельевского лицея Павел Виктор в настоящее время находится на лечении в Еврейской больнице.

«Состояние — нормальное, насколько оно может быть нормальным в такой ситуации, бодр, отчасти весел, как всегда ироничен и философски настроен», — написал Колебошин на своей странице в Facebook, посетив избитого учителя и подтвердив диагноз пострадавшего: перелом шейки бедра.

Чиновник добавил, что в больнице также прошёл специальный медицинский консилиум с привлечением ведущих специалистов Одессы и области.

«Павла Андреевича готовят к операции на понедельник. Прогнозы — нормальные. В любом случае, травма, увы, нерядовая, период восстановления займёт не один месяц. Ситуация — на постоянном контроле, мы все находимся в контакте и с врачами, и с семьей П.А. Он обеспечен всем необходимым с медицинской и бытовой точек зрения», — заверил чиновник.

По его словам, основные расходы по лечению оплатит страховая компания, однако можно оказать помощь учителю, перечислив деньги на карту «Приватбанка» 5168 7426 0298 0769 (Евгения Александровна Виктор).

Напомним, что расследование случившегося вечером 25 октября нападения на Павла Виктора находится на личном контроле начальника областной полиции Дмитрия Головина.