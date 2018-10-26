Одесская теннисистка Элина Свитолина впервые вышла в финал Итогового турнира WTA

Одесская теннисистка Элина Свитолина выиграла полуфинальный поединок Итогового турнира WTA, который сейчас проходит в Сингапуре.

Одесситка продолжила свою победную серию и в матче полуфинала, где ее соперницей была Кики Бертенс из Нидерландов. Элина Свитолина (Украина) – Кики Бертенс (Голландия) 7:5, 6:7, 6:4. Свитолина выиграла все три матча своей группы и сыграет в главном матче турнира.

"Чувствую себя замечательно, это была тяжелая битва. Я очень рада, что смогла победить. Это много для меня значит. Я очень рада разделить эту победу с вами. В концовке на первый план вышла физика. Нужно было много бегать, гоняться за каждым мячом. Было очень-очень тяжело. Мы играли в отличный теннис. Рада, что смогла выстоять и закончить этот матч. Это было бы замечательно, но мне предстоит проделать еще много работы завтра. С кем бы я не сыграла завтра, это будет очень тяжело. Последний матч сезона, я должна отдать все силы и оставить на корте всю себя. Немного посмотрю. Я знаю, как играют мои соперницы. В первую очередь – восстановление. 2,5 часа на корте забирают много сил. Мне нужно восстановиться и быть готовой к завтрашнему матчу", – сказала после матча Свитолина.