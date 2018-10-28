По подозрению в хищении средств "Ощадбанка" суд арестовал сына нардепа Березкина

Соломенский районный суд Киева арестовал сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, подозреваемого в хищении 20 млн долларов "Ощадбанка", и установил залог 5 млн гривен. Об этом сообщают "Українські новини" со ссылкой на источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

"Арест и залог 5 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение суд принял 25 октября. САП изучает вопрос его обжалования, поскольку настаивала на аресте с залогом 150 млн грн.

Напомним, 23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении 20 млн долларов "Ощадбанка". Позже сообщалось, что среди задержанных был сын народного депутата Украины.

Также о подозрении сообщено оценщику, который предоставил оценку имущественным правам по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита.

Кроме того, сообщения о подозрении вручены бывшим руководителям - главному бухгалтеру и 5 работникам группы "Креатив", которые, по словам САП, осуществили подделку ряда документов, договоров и "непосредственно осуществляли легализацию средств, путем их перечисления в безналичную форму".

Ранее стало известно о том, что НАБУ и САП готовят представление о снятии неприкосновенности с депутата, незаконно присвоившего 20 млн долларов. Согласно информации агентства "Українські новини", речь идет о нардепе Станиславе Березкине из группы "Воля народа".

Сам Станислав Березкин заявил, что ни он, ни члены его семьи законов не нарушали и преступлений не совершали, поэтому готовы отстаивать свою позицию в судах и Верховной Раде, если генпрокурор внесет представление о снятии с него депутатской неприкосновенности.