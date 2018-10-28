 Изгнание последнего солдата нацистского рейха: Что нужно знать о Дне освобождения Украины от фашистских захватчиков

Сегодня, 28 октября, Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков, национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии и ее союзников во время Второй мировой войны за пределы современной территории Украины.

История установления памятной даты

Впервые День освобождения Украины от фашистских захватчиков в государственном календаре праздников появился в 2009 году. Удивительно, но факт: отмечать памятную дату на официальном уровне предложил тогдашний министр экономики Сергей Тигипко. Произошло это 15 октября, а уже 20 октября эту идею поддержал третий президент Украины Виктор Ющенко, подписав указ № 836/2009 об учреждении соответствующего праздника. С тех пор День освобождения Украины от фашистских захватчиков отмечается в стране ежегодно 28 октября. Эта дата была выбрана неслучайно. Считается, что именно в этот день в 1944 году с территории Украины был изгнан последний солдат нацистского рейха. Согласно официальной формулировке, праздник введен "с целью всенародного празднования освобождения Украины от фашистских захватчиков, а также чествования героического подвига и жертвенности украинского народа во время Второй мировой войны".

Как освобождали Украину от немецких захватчиков

Во время Второй мировой войны (1939-1945) на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение для освобождения Европы от нацизма и непосредственным образом влияли на ход боевых действий. Первые населенные пункты нашего государства в районе Восточного Донбасса советские войска освободили от немецкой армии в декабре 1942 года.

23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла одна из крупнейших военных операций в мировой истории - битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева.

Завершила этот этап войны Восточно-Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины. Всего в 1943–1944 гг. Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций, в них было задействовано до половины всех советских сил – более 2,3 млн человек.

Новый взгляд на День освобождения Украины от фашистов

После "Революции достоинства" День освобождения Украины от фашистских захватчиков считается несколько некорректным в своем наименовании. Институт национальной памяти (ИНПУ) настаивает на использовании термина "изгнания нацистских оккупантов из Украины" вместо устойчивого выражения - "освобождения Украины от фашистских захватчиков". "Термин "освобождение" предусматривает свободу, а в 1944 году Украина не стала свободной. С изгнанием нацистских оккупантов она не получила свободы, а оказалась под другим господством, результатом которого стали массовые репрессии и депортации, в частности сотен тысяч украинцев, поляков и целого крымскотатарского народа", - объясняет председатель ведомства Владимир Вятрович.

По его словам, тезис о более 70-летнем освобождении "является продолжением существования советских пропагандистских клише". В ИНПУ пытаются утверждать время Второй мировой войны СССР ставил целью не освобождение украинского народа, а восстановление тоталитарного режима на территории современной Украины. Свободу украинский народ обрел непосредственно 24 августа 1991 года - освобождение Украины состоялось только с распадом Советского Союза. Апогеем этого"освобождения" являются последние пять лет правления так называемых патриотических сил, когда страна погрузилась темные времена социальной и экономической катастрофы.

Несмотря на мнение ИНПУ, название праздника до сих пор не было изменено на государственном уровне и продолжает существовать как День освобождения Украины от фашистских захватчиков.

Как отмечают памятную дату

В День освобождения Украины от фашистских захватчиков, как и во время майских праздников, проходят чествования ветеранов, а также тех, кто отдал жизнь, изгоняя нацистов за пределы Украины в рядах Красной или Украинской повстанческой армии. Мемориальные мероприятия, в частности, проводят у могил Неизвестного солдата.

Источник 112.ua