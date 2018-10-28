 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

Второй крупногабаритный пассажирский авиалайнер С919 успешно завершил миссию по перебазированию, совершив в субботу перелет из аэропорта "Шэнли" /г. Дунъин, пров. Шаньдун, Восточный Китай/ в аэропорт "Яоху" в г. Наньчан провинции Цзянси на востоке Китая. Полет длился 2 часа 6 минут.

Китай – большая страна, поэтому и стартовый капитал AECC равняется $7,5 млрд. штат сотрудников – 95000 человек. Среди инвесторов AECC не только китайское правительство, но и две государственные компании: Commercial Aircraft Corp. of China, которая производит пассажирские самолеты, и Aviation Industry Corp. of China – аэрокосмическая и оборонная структура.

Между прочим, по словам Президента Китая Си Цзиньпина, создание AECC ускорит производство двигателей воздушных судов, повысит оборонный потенциал и международный престиж страны. Comac (Шанхай).

Крупнейший китайский производитель гражданской авиации. Компания основана в 2008 году в рамках возрождения производства гражданских самолетов в Китае (до того все невоенные самолеты закупались за границей), а в июне 2016 года в серийное производство поступил первый гражданский авиалайнер Comac ARJ21, совершивший первый полет восемью годами раньше. Существует четыре модификации самолета; ARJ21 заказаны, помимо Китая, авиакомпаниями из Лаоса, Малайзии, Индонезии и других стран.

Источеик /Синьхуа/