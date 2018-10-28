 
Информация к новости
  • Просмотров: 77
  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

Категория: Новости

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

 

Второй крупногабаритный пассажирский авиалайнер С919 успешно завершил миссию по перебазированию, совершив в субботу перелет из аэропорта "Шэнли" /г. Дунъин, пров. Шаньдун, Восточный Китай/ в аэропорт "Яоху" в г. Наньчан провинции Цзянси на востоке Китая. Полет длился 2 часа 6 минут.

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

 Китай – большая страна, поэтому и стартовый капитал AECC равняется $7,5 млрд. штат сотрудников – 95000 человек. Среди инвесторов AECC не только китайское правительство, но и две государственные компании: Commercial Aircraft Corp. of China, которая производит пассажирские самолеты, и Aviation Industry Corp. of China – аэрокосмическая и оборонная структура.

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

 Между прочим, по словам Президента Китая Си Цзиньпина, создание AECC ускорит производство двигателей воздушных судов, повысит оборонный потенциал и международный престиж страны. Comac (Шанхай). 

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет

 Крупнейший китайский производитель гражданской авиации. Компания основана в 2008 году в рамках возрождения производства гражданских самолетов в Китае (до того все невоенные самолеты закупались за границей), а в июне 2016 года в серийное производство поступил первый гражданский авиалайнер Comac ARJ21, совершивший первый полет восемью годами раньше. Существует четыре модификации самолета; ARJ21 заказаны, помимо Китая, авиакомпаниями из Лаоса, Малайзии, Индонезии и других стран.

 

 

 

Источеик /Синьхуа/

 

Галерея

prev

 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет
 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет
 Второй пассажирский авиалайнер С919 совершил тестовый полет
next
и ещё фотографии ›


Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 