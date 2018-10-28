В Китае ввели в эксплуатацию самый длинный мост в мире ВИДЕО

Си Цзиньпин открыл 55-километровый мост Гонконг - Макао - Чжухай Конструкция сооружения рассчитана на 120 лет и способна выдерживать удары тайфунов и землетрясений

В среду в 9 часов утра по самому длинному в мире морскому мосту - мосту Сянган - Чжухай - Аомэнь открылось движение для общественного транспорта.

Председатель КНР Си Цзиньпин принял участие в открытии 55-километрового тоннельно-мостового перехода в дельте реки Чжуцзян (Жемчужная), который связал сразу три приморских города - Гонконг, Макао и Чжухай. Торжественная церемония состоялась во вторник в присутствии 700 гостей в городе Чжухай (провинция Гуандун), сообщает радиотелевещательная корпорация RTHK.

"Объявляю мост Гонконг - Чжухай - Макао официально открытым", - заявил он.

Местом проведения мероприятия стал терминал таможенно-иммиграционного контроля, построенный на искусственном острове со стороны Чжухая. На церемонии также присутствовали вице-премьеры Госсовета КНР Хань Чжэн и Лю Хэ, главы администраций Гонконга и Макао - Кэрри Лам и Фернандо Чуй, секретарь парткома провинции Гуандун Ли Си, председатель Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

Все они высоко оценили значение этого инфраструктурного мегапроекта для активизации торгово-экономических связей в дельте реки Жемчужная - одном из наиболее динамично развивающихся регионов Китая с населением около 120 млн человек.

Движение автомобилей, автобусов и грузовиков по новому транспортному коридору будет запущено со среды. Оно будет ограниченным: для проезда необходимо иметь специальное разрешение и пройти контроль в таможенно-иммиграционных пунктах.

Конструкция моста рассчитана на 120 лет и способна выдерживать удары мощных тайфунов и землетрясений. Так, в середине сентября объект уже прошел первый тест на прочность, выстояв перед напором сильнейшего за последние полвека в регионе супертайфуна "Мангхут".

Рекордный проект над морем

Китайские СМИ назвали нынешний проект, учитывая его общую длину, "самым протяженным морским мостом в мире". Хотя протяженность главной секции моста составляет 29,6 км, со всеми ответвлениями, развязками и туннелями объект достигает 55 км. Важной особенностью сооружения стал подводный автомобильный туннель протяженностью 6,7 км на оживленном участке судоходства. Для его возведения потребовалось создать два искусственных острова.

Другие мосты-гиганты

Примечательно, что самые протяженные аналогичные мосты тоже находятся в Китае. Так, в 2011 году был открыт 42-километровый надводный автомобильный мост на востоке КНР, который связал через залив портовый город Циндао с островом Хуандао в бухте Цзяочжоу. Еще два моста - оба протяженностью более 32 км - связывают Шанхай с городом Нинбо и глубоководным портом Яншань и частично проходят над морской акваторией.

Один из крупнейших в мире мостов через водное пространство находится в штате Луизиана в США. Он проходит в виде дамбы через озеро Пончартрейн и растянулся на 38,42 км.

Особенности транспортного коридора

Работы по сооружению тоннельно-мостового перехода в морской акватории начались в конце 2009 года. Надводная автотрасса в шесть полос стала продолжением скоростного шоссе, ведущего в аэропорт Гонконга, который построен на огромном рукотворном острове и сейчас расширяется. Перед материком мост в форме латинской буквы "Y" раздваивается - на Макао и соседний приморский Чжухай.

Появление моста позволит сократить путь для легковых автомобилей и грузовиков с прежних 4,5 часов до менее часа и значительно активизировать связи между специальными административными районами Гонконг, Макао (Аомэнь) и промышленной провинцией Гуандун, где находится Чжухай