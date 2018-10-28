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Сегодня, 17:00

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет наградил главу НАК "Нафтогаз" Коболева за труды

Категория: Новости / Политика

Предстоятель УПЦ КП патриарх Филарет наградил главу НАК "Нафтогаз" Коболева за труды

Председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев 26 октября получил награду от предстоятеля Украинской православной церкви Киевского Патриархата патриарха Филарета "за труды на благо Украинского государства и утверждения поместной украинской православной церкви". 

Об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

Отмечают, что в пятницу святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет встретился в своей резиденции с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевим.

"За труды на благо Украинского государства и утверждению поместной украинской православной церкви предстоятель Киевского Патриархата наградил председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева орденом святого Андрея Первозванного II-й степени", - говорится в сообщении.

Отметим, Андрей Коболев начинал карьеру в украинском подразделении международной аудиторской и консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers - был консультантом по вопросам управления.

В 2002 году Коболев перешел работать в НАК "Нафтогаз" на должность главного специалиста департамента корпоративных финансов и ценовой политики (тогда компанию возглавлял Юрий Бойко). Через четыре года Коболев возглавил свой департамент. Еще через два - стал советником нового главы правления НАК Олега Дубины.

В 2010 году Андрей Коболев ушел из "Нафтогаза" в инвестиционную компанию AYA Securities - советником. В 2014 году Коболев возглавил правление "Нафтогаза".



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