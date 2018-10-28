В фуре с несчастными овцами из 300 животных погибли 54 ОБНОВЛЕНО

Из 300 овец, которые 2 недели находились в закрытой фуре без воды и пищи в порту Черноморска, погибли 54. Фуру разгрузили на территории Тульчинского филиала ГП "Укрветсанзавод" в Винницкой области 28 октября около часа ночи.

Об этом сообщает волонтерская организация Animal-SOS-Одесса со ссылкой на трансляцию УНН с места разгрузки фуры.

В трансляции отмечалось, что овец романовской породы везли в Турцию на разведение, поэтому некоторые из них - суягные.

Как стало известно волонтерам и журналистам, в Турции груз не приняли, поскольку номера на бирках у животных не совпадали с номерами в сопроводительных документах.

Во время разгрузки фуры было видно, что некоторые животные не имели номеров вовсе.

Сообщается, что животные, которые 2 недели находились без воды и пищи, питались шерстью друг друга, экскрементами и останками мертвых овец.

Осмотр ветеринара ожидается в течении дня.

Владелица животных Елена Севинч (фирма "Украниксар") присутствовала при разгрузке.

По словам пресс-секретаря Одесской таможни Елены Гусевой, уничтожить животных законно – под ветконтролем – можно только на специальном полигоне в Виннице.

В пятницу вечером зоозащитники заблокировали фуру с овцами на одесской таможне.

Вместе с тем, полиция Одесской области сообщила, что следственным отделом Черноморского отделения полиции расследуются производства, начатые по ст. ст. 251 (нарушение ветеринарных правил) и 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.

ОБНОВЛЕНО: НА 17 ЧАСОВ 28 ОКТЯБРЯ ИЗ ВСЕХ ВЫГРУЖЕННЫХ ВЧЕРА ОВЕЦ УМЕРЛО ДВОЕ.

ОСТАЛЬНЫЕ ЖИВЫ!

ОНИ ПОЛУЧАЮТ ВСЮ НЕОБХОДИМУЮ ВЕТЕРИНАРНУЮ ПОМОЩЬ.

ВСЕ ВЕТПРЕПАРАТЫ И ЛЕКАРСТВА СЕГОДНЯ ЗАКУПЛЕНЫ.

СОСТОЯНИЕ ОВЕЦ СТАЛО ЛУЧШЕ, МНОГИЕ ПОДНЯЛИСЬ, ГУЛЯЮТ ПО ЗАГОНУ, КУШАЮТ.