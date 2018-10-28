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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

Категория: Новости / Статьи


Делегация НСЖУ посетила республику Армения

Армения: далекая и близкая...

И снова нас позвала дорога. Сегодня это поездка в Армению. В страну моей молодости, где в далекие времена, а вернее с октября 1974 года по январь 1977 я проходил срочную службу в Арташатском пограничном отряде. Это было 41 года назад. Много, что изменилось с тех пор. Но армейская служба в прошлом была хорошей жизненной школой для мня и остается такой и сегодня.

Очень хорошие воспоминания об этом ...

Путь из Одессы в Киев самолетом примерно 50 минут, а дальше в Ереван еще 2:00 35 минут. Летим туда, где сутки начинаются в 20.00. Так было принято на границе, все 810 дней которые я там служил.

Тогда это было первое серьезное испытание для меня, которое продолжается и сейчас, потому что времена меняются, а мы остаемся верными своим принципам, правилам несмотря уже на свой возраст.

У каждого из нас своя цель, свой выбор, свой путь, и своя творческая стезя. И поэтому мы летим, плывем, едем, бежим, чтобы вовремя попасть туда, куда стремимся. А надо просто успевать, ибо время жизни несется очень быстро, и нужно везде спешить, и если есть такая возможность, то помогать другим.

Что и делает сейчас наш друг и собрат Эдуард Хачатрян за что ему большое спасибо. И вот эта поездка, это его инициатива, и не первая, и не последняя. Эдуард занимается и помогает армянской диаспоре, и не только в Одессе, а также за ее пределами. Патриот, меценат, бизнесмен, и хорошая и трудолюбивый человек, с которого нужно брать пример подрастающем поколении, молодежи, как в нашем городе, так и на его родине, где он родился - в Армении.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 

Для многих моих коллег эта поездка была сюрпризом и загадкой, они были здесь впервые. Здесь есть что посмотреть, чем удивиться, чем плениться ...

А главное это армянская гостеприимство. Встретили, отвезли в отель, поселили, праздничный ужин, и знакомство с очень насыщенной программой на 8 дней с помощью туристического агентства Jan ARMENIA. А именно: экскурсия по городу (площадь Республики, площадь Шарля Азнавура - оперный театр, каскад). Посещение Храма Хорошие, монастырского комплекса Гегард, галерее «Ноян Гарден», собора Эчмиадзина, Храма Звартноц, Хор Вирап, Арене, Нораванк, Татев, гористое. Санаторий Джермук. Путешествие в Селимського перевала и караван-сарая «Великий шелковый путь», монастыря Севанаванк и Норатус у озера Севан. Далее Дилижан, Гошаванк, Агарцин.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 

Посещение памятных и исторических мест, посвященных армянскому алфавита: мест Ованованк и Сагмосаванк. Посещение мемориального комплекса Героям освободительной борьбы Армении Ераблур, где похоронен в 1992 году украинец из Херсона Николай Кичмара. Музея - института геноцида армян, музея истории Армении, Матенадарян, музея Сергея Параджанова и уроженца города Новой Каховки Александра Спендиарова, известного армянского композитора и дирижера, народного артиста Армении.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Визит в Национальной галерее Армении, где сохранено ценная коллекция изделий армянского и мирового искусства - почти 40 000 высокохудожественных экспонатов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Это только и маленькая часть, запланирована была до нашего путешествия. Главное в путешествии - это общение с жителями города и представителями власти Армении. Варага Сисеряном, Арамаис Григоряном, Вагаршак Акопяном и начальником отдела по связям с армянскими обществами стран СНГ Эдгаром Овселяном. Лидером оппозиционной партии Армении Арменом Рустамян и другими представителями общины Армении, нашими коллегами журналистами.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Знаменательным событием нашей поездки конечно было открытие памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре города Еревана, где присутствовали дипломаты, власти города, заместитель министра культуры Армении В. Будумян, представители Федерации украинский Армении (председатель Тригуб-Аратюнян Анна), из Киева приехал заместитель председателя союза армян Украины Тигран Авакян.

Председатель Киевской армянской общины Норик Геворкян, председатель СВУ в Запорожской области Арташес Саргсян, председатель СВУ в Закарпатской области Оганез Никогосян, председатель общины Хмельницкой области Сурен Аваген и города Каменец-Подольский Артующ Гаспарян и председатель Сумской общины Геворг Бегларян и наша творческая группа журналистов Украины.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Поэзия Кобзаря получила признание армян еще в конце XIX в .. - переводы печатались как в Армении, так и в журналах и газетах, которые выходили за ее пределами. Гегам Сарян перевел большинство произведений украинского гения. «Кобзарь» на армянском языке неоднократно переиздавался, начиная с 1939 года. Тарас Шевченко, который написал тираноборческую поэму «Кавказ» отныне увековечен и в горной Армении.

После праздничных речей памятник Великому Кобзарю открыли Государственный секретарь МВД Украины Андрей Заяц, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Петр Литвин и депутат парламента, лидер партии «Процветающая Армения», меценат на средства которого был сделан памятник Гагик Царукян.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 

Прозвучали гимны Украины и Армении и в исполнении творческого коллектива «Днепр» были представлены украинская песня «Ревет и стонет Днепр широкий» и композиция «Как у нас на Украине».

Прозвучали гимны Украины и Армении и в исполнении творческого коллектива «Днепр» были представлены украинская песня «Ревет и стонет Днепр широкий» и композиция «Как у нас на Украине».

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Приятное в этом путешествии было и то, что наш визит в Армению состоялся во время проведения 17го Международного саммита 30 стран Франкофонии, и в городе было очень много иностранных делегаций и посвящен он был творчества и памяти всемирно известного певца, Национального героя Франции, армянина по национальности Шарля Азнавра, портреты которого были размещены во многих местах города и везде звучала музыка в исполнении певца.

Армяне чтят своего земляка и мечтают о том, чтобы республиканский аэропорт был назван его именем. Уважение им, этому мужественному народу, который прошел испытание временем, сохранил свою культуру и рассчитывает на поддержку развития Новой Армении за счет инвестиций многих армянских диаспор по миру. А это сегодня реалии нашей жизни, которые превращают город в образцовое состояние, что мы и увидели на свои собственные глаза в Армении.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Поездки, встречи, беседы с жителями Еревана и многих городов, в которых мы побывали, свидетельствуют о том, что изменения происходят и гарантом этих изменений является народ. И (я убежден) новый парламент, который в этом году, или в зависимости от принятого нового закона о выборах, будет решать все вопросы жизнедеятельности прозрачно, а доверие народа должна быть правильно использована.

Будем верить и надеяться, что трех миллионный народ Армении сделает свой выбор и станет примером для всех стран постсоветского пространства.

Пожелания Украинский мирного неба и счастливой жизни передавали через нас также мэр города Гайк Марутян, народный артист Армении Ашот Казарян, мой хороший товарищ по ассоциации спортивных журналистов Тигран Оганисян и многие другие обитатели городов и поселков, где мы были целую неделю.

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 

Время летело очень быстро. Нам показали большинство храмов и исторических памятников Армении, которые сохранились здесь и находятся под защитой государства. Это все впечатляет.

Армения становится одним из туристических центров мира. Во всех музеях очереди и желающие прикоснуться к прошлому этой мужественной и стойкой государства. Каждый шаг по городу, это память о прошлом, взгляд в будущее и обычное настоящего.

Дай Бог, чтобы эта бархатная революция в Армении во главе с Николаем Пашинян утвердила единство народа. И желание власти быть с народом и заниматься его заботами ради будущего своих детей и своей страны. Хочу в этой статье процитировать высказывание президента Армении Армена Саркисяна от 3 октября на церемонии вручения ему премии института «Восток - Запад» в Нью-Йорке: «Мы маленькое государство и мировая нация - нация XXI века. Таких наций немного, и я убежден, что имея маленькие государства мировой нации, имея международные отношения, можно объединиться и построить свое государство, и это будущее».

Делегация НСЖУ посетила республику Армения

 Все время пребывания в Армении я в свой блокнот несколько записывал, вел свой дневник пребывания, очень много там записей. Есть и стихи, которые я и предлагаю вам русском языке. Потому что большинство людей Армении знают русский, изучают украинский, есть украинские школы, а посольство Украины изучает и армянский язык.

P.S. В конце своего рассказа хочу искренне поблагодарить наших гидам Гарнику Мирзоян, Овсеп Ванцян, Акабу Исабекяну и Армену Петаяну - председателю правления Одесского центра арменистика за хорошую и содержательную программу нашего пребывания в Армении.

 

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Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику Армения
Делегация НСЖУ посетила республику АрменияДелегация НСЖУ посетила республику Армения
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