Делегация НСЖУ посетила республику Армения

Армения: далекая и близкая...

И снова нас позвала дорога. Сегодня это поездка в Армению. В страну моей молодости, где в далекие времена, а вернее с октября 1974 года по январь 1977 я проходил срочную службу в Арташатском пограничном отряде. Это было 41 года назад. Много, что изменилось с тех пор. Но армейская служба в прошлом была хорошей жизненной школой для мня и остается такой и сегодня.

Очень хорошие воспоминания об этом ...

Путь из Одессы в Киев самолетом примерно 50 минут, а дальше в Ереван еще 2:00 35 минут. Летим туда, где сутки начинаются в 20.00. Так было принято на границе, все 810 дней которые я там служил.

Тогда это было первое серьезное испытание для меня, которое продолжается и сейчас, потому что времена меняются, а мы остаемся верными своим принципам, правилам несмотря уже на свой возраст.

У каждого из нас своя цель, свой выбор, свой путь, и своя творческая стезя. И поэтому мы летим, плывем, едем, бежим, чтобы вовремя попасть туда, куда стремимся. А надо просто успевать, ибо время жизни несется очень быстро, и нужно везде спешить, и если есть такая возможность, то помогать другим.

Что и делает сейчас наш друг и собрат Эдуард Хачатрян за что ему большое спасибо. И вот эта поездка, это его инициатива, и не первая, и не последняя. Эдуард занимается и помогает армянской диаспоре, и не только в Одессе, а также за ее пределами. Патриот, меценат, бизнесмен, и хорошая и трудолюбивый человек, с которого нужно брать пример подрастающем поколении, молодежи, как в нашем городе, так и на его родине, где он родился - в Армении.

Для многих моих коллег эта поездка была сюрпризом и загадкой, они были здесь впервые. Здесь есть что посмотреть, чем удивиться, чем плениться ...

А главное это армянская гостеприимство. Встретили, отвезли в отель, поселили, праздничный ужин, и знакомство с очень насыщенной программой на 8 дней с помощью туристического агентства Jan ARMENIA. А именно: экскурсия по городу (площадь Республики, площадь Шарля Азнавура - оперный театр, каскад). Посещение Храма Хорошие, монастырского комплекса Гегард, галерее «Ноян Гарден», собора Эчмиадзина, Храма Звартноц, Хор Вирап, Арене, Нораванк, Татев, гористое. Санаторий Джермук. Путешествие в Селимського перевала и караван-сарая «Великий шелковый путь», монастыря Севанаванк и Норатус у озера Севан. Далее Дилижан, Гошаванк, Агарцин.

Посещение памятных и исторических мест, посвященных армянскому алфавита: мест Ованованк и Сагмосаванк. Посещение мемориального комплекса Героям освободительной борьбы Армении Ераблур, где похоронен в 1992 году украинец из Херсона Николай Кичмара. Музея - института геноцида армян, музея истории Армении, Матенадарян, музея Сергея Параджанова и уроженца города Новой Каховки Александра Спендиарова, известного армянского композитора и дирижера, народного артиста Армении.

Визит в Национальной галерее Армении, где сохранено ценная коллекция изделий армянского и мирового искусства - почти 40 000 высокохудожественных экспонатов живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства. Это только и маленькая часть, запланирована была до нашего путешествия. Главное в путешествии - это общение с жителями города и представителями власти Армении. Варага Сисеряном, Арамаис Григоряном, Вагаршак Акопяном и начальником отдела по связям с армянскими обществами стран СНГ Эдгаром Овселяном. Лидером оппозиционной партии Армении Арменом Рустамян и другими представителями общины Армении, нашими коллегами журналистами.

Знаменательным событием нашей поездки конечно было открытие памятника Тарасу Григорьевичу Шевченко в центре города Еревана, где присутствовали дипломаты, власти города, заместитель министра культуры Армении В. Будумян, представители Федерации украинский Армении (председатель Тригуб-Аратюнян Анна), из Киева приехал заместитель председателя союза армян Украины Тигран Авакян.

Председатель Киевской армянской общины Норик Геворкян, председатель СВУ в Запорожской области Арташес Саргсян, председатель СВУ в Закарпатской области Оганез Никогосян, председатель общины Хмельницкой области Сурен Аваген и города Каменец-Подольский Артующ Гаспарян и председатель Сумской общины Геворг Бегларян и наша творческая группа журналистов Украины.

Поэзия Кобзаря получила признание армян еще в конце XIX в .. - переводы печатались как в Армении, так и в журналах и газетах, которые выходили за ее пределами. Гегам Сарян перевел большинство произведений украинского гения. «Кобзарь» на армянском языке неоднократно переиздавался, начиная с 1939 года. Тарас Шевченко, который написал тираноборческую поэму «Кавказ» отныне увековечен и в горной Армении.

После праздничных речей памятник Великому Кобзарю открыли Государственный секретарь МВД Украины Андрей Заяц, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Армении Петр Литвин и депутат парламента, лидер партии «Процветающая Армения», меценат на средства которого был сделан памятник Гагик Царукян.

Прозвучали гимны Украины и Армении и в исполнении творческого коллектива «Днепр» были представлены украинская песня «Ревет и стонет Днепр широкий» и композиция «Как у нас на Украине».

Прозвучали гимны Украины и Армении и в исполнении творческого коллектива «Днепр» были представлены украинская песня «Ревет и стонет Днепр широкий» и композиция «Как у нас на Украине».

Приятное в этом путешествии было и то, что наш визит в Армению состоялся во время проведения 17го Международного саммита 30 стран Франкофонии, и в городе было очень много иностранных делегаций и посвящен он был творчества и памяти всемирно известного певца, Национального героя Франции, армянина по национальности Шарля Азнавра, портреты которого были размещены во многих местах города и везде звучала музыка в исполнении певца.

Армяне чтят своего земляка и мечтают о том, чтобы республиканский аэропорт был назван его именем. Уважение им, этому мужественному народу, который прошел испытание временем, сохранил свою культуру и рассчитывает на поддержку развития Новой Армении за счет инвестиций многих армянских диаспор по миру. А это сегодня реалии нашей жизни, которые превращают город в образцовое состояние, что мы и увидели на свои собственные глаза в Армении.

Поездки, встречи, беседы с жителями Еревана и многих городов, в которых мы побывали, свидетельствуют о том, что изменения происходят и гарантом этих изменений является народ. И (я убежден) новый парламент, который в этом году, или в зависимости от принятого нового закона о выборах, будет решать все вопросы жизнедеятельности прозрачно, а доверие народа должна быть правильно использована.

Будем верить и надеяться, что трех миллионный народ Армении сделает свой выбор и станет примером для всех стран постсоветского пространства.

Пожелания Украинский мирного неба и счастливой жизни передавали через нас также мэр города Гайк Марутян, народный артист Армении Ашот Казарян, мой хороший товарищ по ассоциации спортивных журналистов Тигран Оганисян и многие другие обитатели городов и поселков, где мы были целую неделю.

Время летело очень быстро. Нам показали большинство храмов и исторических памятников Армении, которые сохранились здесь и находятся под защитой государства. Это все впечатляет.

Армения становится одним из туристических центров мира. Во всех музеях очереди и желающие прикоснуться к прошлому этой мужественной и стойкой государства. Каждый шаг по городу, это память о прошлом, взгляд в будущее и обычное настоящего.

Дай Бог, чтобы эта бархатная революция в Армении во главе с Николаем Пашинян утвердила единство народа. И желание власти быть с народом и заниматься его заботами ради будущего своих детей и своей страны. Хочу в этой статье процитировать высказывание президента Армении Армена Саркисяна от 3 октября на церемонии вручения ему премии института «Восток - Запад» в Нью-Йорке: «Мы маленькое государство и мировая нация - нация XXI века. Таких наций немного, и я убежден, что имея маленькие государства мировой нации, имея международные отношения, можно объединиться и построить свое государство, и это будущее».

Все время пребывания в Армении я в свой блокнот несколько записывал, вел свой дневник пребывания, очень много там записей. Есть и стихи, которые я и предлагаю вам русском языке. Потому что большинство людей Армении знают русский, изучают украинский, есть украинские школы, а посольство Украины изучает и армянский язык.

P.S. В конце своего рассказа хочу искренне поблагодарить наших гидам Гарнику Мирзоян, Овсеп Ванцян, Акабу Исабекяну и Армену Петаяну - председателю правления Одесского центра арменистика за хорошую и содержательную программу нашего пребывания в Армении.