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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Две певицы из РФ не смогли пройти пограничный контроль при въезде в Украину

Категория: Новости

Две певицы из РФ не смогли пройти пограничный контроль при въезде в Украину

Участницам российской группы "Две Маши", которые не так давно стали знаменитыми благодаря своему хиту "Босая", отказано в визите в Харьков и запрещен въезд в Украину на три года.

Как сообщили в Госпогранслужбе, гражданок РФ выявили в ходе пограничного контроля поезда "Москва-Кривой Рог".

"Россиянки планировали посетить с концертом одно из развлекательных заведений в Харькове. Во время проведения дополнительного контроля выяснилось, что артистки неоднократно посещали временно оккупированную территорию Крыма с целью выступлений и съемок клипов, пересекая госграницу Украины через закрытый пункт пропуска", - отметили пограничники.

В Госпогранслужбе добавили, что солистки группы "Две Маши" будут возвращены в Россию в ближайшее время.



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