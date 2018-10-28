За минувшие сутки в Одесской области при пожарах погибли 2 человека

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС, в пгт Великая Михайловка 30-летняя женщина погибла в результате пожара в частном доме. 28 октября в 2:01 в службу спасения «101» Великомихайловского района Одесской области поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в районном центре.

По прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в комнате частного жилого дома на площади 24 кв. м. Пожар локализован в 02:10 и ликвидирован в 3:14.

На месте происшествия нашли тело хозяйки дома без признаков жизни. Причина возгорания устанавливается.

Кроме того, в 00:35 в службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в дачном массиве «Кулиндоровский». В 00:58 по прибытию к месту вызова пожарно-спасательных подразделений обнаружено возгорание садового дома на общей площади 20 кв. м. Во время тушения пожара обнаружено обгоревшее тело неизвестного лица.