Полицейские со стрельбой задержали водителя, который чуть не сбил пешеходов

Патрульным полицейским Одессы пришлось применить огнестрельное оружие, чтобы остановить водителя, который нарушил ПДД и едва не сбил пешеходов. Инцидент произошел вечером в воскресенье, 28 октября, на улице Водопроводной.

Двигаясь по улице Краснова, водитель-нарушитель чуть не сбил людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу, после чего добавил скорости и продолжил движение переулками в сторону Фонтанской дороги.

Во время преследования водитель не реагировал на неоднократные требования полицейских об остановке, в результате чего патрульные были вынуждены применить оружие. Полицейские были вынуждены использовать оружие и сделали четыре выстрела по колесам. После этого нарушитель врезался в забор. С телесными повреждениями его доставили в больницу.

На 29-летнего нарушителя составили административные материалы по ст. 122-2 КУоАП (не остановка по требованию полицейских), ст. 122-4 КУоАП (вождение в тёмное время суток без включённых фар), ч. 2 ст. 122 КУоАП (проезд на запрещающий сигнал светофора).