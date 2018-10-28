Квартирные аферисты поднимают голову. Одесситы будьте бдительны!

Группа квартирных мошенников собиралась продать по поддельным документам квартиру отсутствующих долгое время хозяев.

Дельцы отслеживали активность в 2-комнатной квартире в доме на перекрёстке улицы Армейской и проспекта Шевченко. Поскольку длительное время туда не наведывался хозяин и некоторое время не проживали квартиранты, мужчины взяли недвижимость «в оборот». Они подделали паспорт владельца квартиры и пытались продать жильё площадью почти 50 кв. м. за 35 тысяч долларов добросовестным покупателям.

На почти завершающей стадии преступления, а именно при подписании договора купли–продажи с покупателями мошенников разоблачили прокуроры Одесской местной прокуратуры № 1 совместно с полицейскими.

Местная прокуратура сообщила о подозрении четырём соучастникам квартирной аферы (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Кроме того, следствие отрабатывает возможную причастность к преступлению бывших квартирантов, которые имели и ключи, и копию документов собственника жилья.