Одесские власти предлагают решить проблему нехватки детских садов за счёт размещения их на первых этажах новостроек

Одесские власти рассматривают возможность создания детских садов на первых этажах новостроек. Об этом сообщает департамент информации Одесского городского совета.

Как стало известно в понедельник, 29 октября, в ходе аппаратного совещания, в настоящее время более 3,5 тысячи детей Одессы стоят в очереди в детские сады.

Городская программа строительства и развития социальной инженерной инфраструктуры на 2017-2019 годы предусматривает строительство новых детских садов, однако их недостаточно для существующих потребностей миллионного города.

В связи с этим власти Одессы намерены рассмотреть возможность открытия детских садов на первых этажах новых жилых комплексов.

Профильным заместителям поручено проанализировать возможность и просчитать экономическую целесообразность приобретения помещений у застройщиков.

Как отмечают в муниципалитете, за последние годы открыты новые детские садики, освобожден от аренды и отремонтирован ряд помещений, а также открыты дополнительные группы в действующих садах, что позволило создать 2,5 тысячи новых мест.

Напомним, по данным Главного областного управления статистики на июнь 2018 года, в дошкольных учреждениях Одессы и Одесской области на 100 мест претендуют 122 ребенка.