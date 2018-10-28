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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Геологи успокаивают: повторения мощных подземных толчков после недавнего землетрясения не ожидается

Категория: Новости / Происшествия

Геологи успокаивают: повторения мощных подземных толчков после недавнего землетрясения не ожидается

Научный директор румынского Национального института физики Земли Мирча Рэдулян обнадёжил, что более мощных подземных толчков после произошедшего в ночь на воскресенье в Румынии землетрясения магнитудой 5,8 балла ожидать не следует, сообщает Укринформ.

«Такие землетрясения — нормальное явление для такой сейсмоактивной зоны, каковой является Вранча. Такие подземные толчки происходят всегда, когда Земля освобождается от накопленной энергии», — отметил Рэдулян.

Он заявил, что эпицентр подземных толчков находился на глубине более 150 км, а магнитуда землетрясения могла быть выше, если бы толчки произошли на меньшей глубине. После мощного толчка последовали несколько менее сильных колебаний. Однако в ближайшее время, отметил эксперт, мощных землетрясений ожидать не следует.

Напомним, что в ночь на 28 октября произошло самое мощное за последние 14 лет землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Подземные толчки ощущались в Украине, Молдове и Болгарии.



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