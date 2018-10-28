Украине приходится блокировать решения Комиссии по защите Черного моря из-за действий российской стороны

Об этом сообщается на сайте Министерства экологии и природных ресурсов Украины.

"В Стамбуле (Турция) состоялось тридцать четвертое очередное заседание Комиссии по защите Черного моря от загрязнения, где в этом году председательствует Российская Федерация. Украине пришлось заблокировать ряд решений Комиссии, поскольку представители РФ пытались всячески влиять на принятие решений, в частности, участие граждан Украины из АР Крым в работе вспомогательных органов Комиссии, которые должны представлять интересы Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Так, согласно сообщению, Минприроды и Министерство иностранных дел Украины заняли жесткую позицию и заблокировали принятие годового бюджета для финансирования рабочих групп Комиссии с участием представителей АР Крым и г.Севастополя, которые должны представлять интересы РФ.

"Любые решения, которые рассматриваются рабочими группами Комиссии с участием граждан Украины из АР Крым, номинированные Россией, являются нелегитимными», - прокомментировал ситуацию министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

Он отметил, что представители РФ уже не впервые пытаются использовать международную арену для легализации аннексии Крыма. Недавно украинская делегация при поддержке делегаций из других стран не допустила двойную отчетность в Секретариате Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК) о выбросах парниковых газов на территории Крыма. Тогда РФ пыталась отчитаться за Крым, напомнил Семерак.

Как сообщалось, Комиссия по защите Черного моря от загрязнения (Черноморская комиссия) является руководящим органом Конвенции о защите Черного моря от загрязнения. Эта конвенция принята с целью защиты и сохранения морской среды Черного моря.